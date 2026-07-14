"Флеш" оцінив небезпеку для України від крилатої ракети "Бандероль"
Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Експерт розповів, яку небезпеку вона несе для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України та фахівця у галузі військових технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.
"Флеш" розкрив деталі про ракету "Бандероль"
Експерт зазначив, що останнім часом багато повідомляють саме про ракету "Бандероль".
"План виробництва на цей рік - 120 ракет на місяць. Тобто щодня противник зможе запускати 4 такі ракети. За моїми оцінками, завод ще не досяг планового показника виробництва", - запевнив "Флеш".
Як запускається ракета
Ракета може запускатися:
- з повітряних носіїв,
- з РСЗВ "Торнадо".
"Недарма її зробили діаметром 30 см. Зараз "Бандероль" запускають з БпЛА "Оріон"", - каже "Флеш".
На його думку, сучасна війна показала складність застосування великих дронів над лінією фронту та в тилу противника. Через те, що вони є занадто легкою мішенню.
"Тому для "Оріона" придумали застосування - запускати "Бандеролі" з російської території. Хоча її запуски з вертольота МІ-8 теж відпрацьовані", - уточнив фахівець.
Інші особливості "Бандеролі"
"Флеш" назвав ще кілька характеристик цієї крилатої ракети:
- має боєголовку ОФБЧ-150 із 50 кг вибухової речовини: умовно можна порівняти її уражаючу здатність із "Шахедом" з подвійнім БЧ ( 90 кг);
- може пролітати до 500 км, але максимально ЗСУ фіксували удари на відстані 300 кілометрів;
- зазвичай летить на висоті 400-2000 метрів, але перед ударом опускається до 200 метрів;
- здатна досить активно маневрувати під час польоту: щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 км;
- наводиться за сигналами супутникової навігації, схильна до впливу РЕБ, але має систему автономної навігації.
Експерт зауважив, що не бачить у ракеті "Бандероль" нічого видатного: це бюджетна крилата ракета з невеликою боєголовкою.
Нагадаємо, росіяни під час масованого обстрілу Києва використали новий баражуючий боєприпас "Бандероль". Він може летіти до 500 км та нести до 150 кг вибухівки.
Росія почала використовувати новий безпілотник "Бандероль" для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.