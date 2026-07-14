"Флеш" оцінив небезпеку для України від крилатої ракети "Бандероль"

Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Експерт розповів, яку небезпеку вона несе для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України та фахівця у галузі військових технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.

"Флеш" розкрив деталі про ракету "Бандероль"

Експерт зазначив, що останнім часом багато повідомляють саме про ракету "Бандероль".

"План виробництва на цей рік - 120 ракет на місяць. Тобто щодня противник зможе запускати 4 такі ракети. За моїми оцінками, завод ще не досяг планового показника виробництва", - запевнив "Флеш".

Як запускається ракета

Ракета може запускатися:

з повітряних носіїв,

з РСЗВ "Торнадо".

"Недарма її зробили діаметром 30 см. Зараз "Бандероль" запускають з БпЛА "Оріон"", - каже "Флеш".

На його думку, сучасна війна показала складність застосування великих дронів над лінією фронту та в тилу противника. Через те, що вони є занадто легкою мішенню.

"Тому для "Оріона" придумали застосування - запускати "Бандеролі" з російської території. Хоча її запуски з вертольота МІ-8 теж відпрацьовані", - уточнив фахівець.

Інші особливості "Бандеролі"

"Флеш" назвав ще кілька характеристик цієї крилатої ракети:

має боєголовку ОФБЧ-150 із 50 кг вибухової речовини : умовно можна порівняти її уражаючу здатність із "Шахедом" з подвійнім БЧ ( 90 кг);

: умовно можна порівняти її уражаючу здатність із "Шахедом" з подвійнім БЧ ( 90 кг); може пролітати до 500 км , але максимально ЗСУ фіксували удари на відстані 300 кілометрів;

, але максимально ЗСУ фіксували удари на відстані 300 кілометрів; зазвичай летить на висоті 400-2000 метрів , але перед ударом опускається до 200 метрів;

, але перед ударом опускається до 200 метрів; здатна досить активно маневрувати під час польоту : щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 км;

: щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 км; наводиться за сигналами супутникової навігації, схильна до впливу РЕБ, але має систему автономної навігації.

Експерт зауважив, що не бачить у ракеті "Бандероль" нічого видатного: це бюджетна крилата ракета з невеликою боєголовкою.