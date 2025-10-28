"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський

Українські військові вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго" і "Рута", найближчим часом будуть і нові удари по ворожим цілям.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.
"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться", - зазначив Зеленський.
За його словами, всі дуже сподіваються і на подальші успішні удари новою зброєю, тому що вже неодноразові використання нових ракет показали, що може бути дієвий результат, адже це "сильні історії".
Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ написали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Незабаром міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив виробництво цих ракет і додав, що українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна і далекобійна зброя".
Уже в жовтні The Economist написало, що Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ.
Також 9 жовтня видання Welt написало, що Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва, щоб вдарити по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.
При цьому минулого тижня Зеленський повідомив, що з випуском українських ракет "Фламінго" була проблема. Однак держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.