"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський

Нові українські ракети

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ написали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".

Незабаром міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив виробництво цих ракет і додав, що українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна і далекобійна зброя".

Уже в жовтні The Economist написало, що Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ.

Також 9 жовтня видання Welt написало, що Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва, щоб вдарити по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.

При цьому минулого тижня Зеленський повідомив, що з випуском українських ракет "Фламінго" була проблема. Однак держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.