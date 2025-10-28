"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский

Украинские военные уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго" и "Рута", в ближайшее время будут и новые удары по вражеским целям.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.
"Фламинго" - было боевое применение. "Рута" - было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся", - отметил Зеленский.
По его словам, все очень надеются и на дальнейшие успешные удары новым оружием, потому что уже неоднократные использования новых ракет показали, что может быть действенный результат, ведь это "сильные истории".
Напомним, в конце августа СМИ написали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".
Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил производство этих ракет и добавил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" - это очень мощное и дальнобойное оружие".
Уже в октябре The Economist написало, что Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ.
Также 9 октября издание Welt написало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" собственного производства, чтобы ударить по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.
При этом на прошлой неделе Зеленский сообщил, что с выпуском украинских ракет "Фламинго" была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен. Зеленский заверил, что наше государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.