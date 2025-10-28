"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский

Новые украинские ракеты новые украинские ракеты

Напомним, в конце августа СМИ написали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".

Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил производство этих ракет и добавил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" - это очень мощное и дальнобойное оружие".

Уже в октябре The Economist написало, что Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ.

Также 9 октября издание Welt написало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" собственного производства, чтобы ударить по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.

При этом на прошлой неделе Зеленский сообщил, что с выпуском украинских ракет "Фламинго" была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен. Зеленский заверил, что наше государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.