Фицо отличился неоднозначным заявлением после удара дрона РФ по Румынии

13:43 29.05.2026 Пт
2 мин
Словацкий премьер сказал, что солидарен с Румынией, но есть нюанс
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Словакия солидарна с Румынией, которая попала под удар российского дрона. В то же время Братислава призвала к сдержанности в "подстрекательских заявлениях".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Все больше мировых лидеров присоединяются к осуждению удара беспилотника по Румынии. В частности, Фицо выразил "полную солидарность" с Бухарестом.

В то же время словацкий премьер-министр предостерег от любой эскалации, "с которой мы можем не справиться".

Фицо призвал к "сдержанности в подстрекательских заявлениях", а также к немедленному началу "диалога" между Европейским Союзом и Россией.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, во время очередной российской атаки на Украину в ночь на 29 мая один из вражеских беспилотников пересек границу с Румынией и врезался в крышу многоэтажки в городе Галац.

После удара вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. Пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте. Огонь спасатели оперативно ликвидировали.

В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в дом попал российский дрон типа "Герань-2".

Румынские военные заявили, что не успели перехватить беспилотник из-за слишком короткого промежутка времени. Как пояснил бригадный генерал Георге Максим, от момента обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.

В НАТО уже отреагировали на инцидент и осудили попадание российского дрона в жилой дом на территории Румынии, которая является членом Альянса.

