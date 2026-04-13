Фіцо привітав Мадяра з перемогою та згадав про "Дружбу"

11:50 13.04.2026 Пн
Словацький прем'єр наголосив на "захисті енергетичних інтересів" регіону
aimg Валерій Ульяненко
Фіцо привітав Мадяра з перемогою та згадав про "Дружбу" Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера "Тиси" Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині. Він заявив про готовність до співпраці і назвав пріоритетом енергетичну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо в X.

Читайте також: Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта

Глава словацького уряду наголосив, що визнає вибір угорського народу та прагне до побудови взаємовигідних і дружніх відносин із Будапештом.

Також Братислава виступає за відновлення активної роботи у форматі Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Окрему увагу Фіцо приділив спільним зусиллям у "захисті енергетичних інтересів" регіону. У цьому контексті він наголосив на важливості відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російських атак.

"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа загалом і надалі мають значний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба"", - зазначив словацький прем'єр.

Ремонт "Дружби"

Нагдаємо, нафтопровід "Дружба" перетворився на інструмент тиску на Київ. Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро і пов'язала розморожування цього питання із відновленням постачання нафти.

Зазначимо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у відповідь оголосив про припинення постачання газу в Україну і прямо пов'язав це рішення з ситуацією навколо нафтогону. Насправді причина зупинки "Дружби" - авіаудари росіян по інфраструктурі трубопроводу наприкінці січня 2026 року.

При цьому Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.

Крім того, Фіцо звернувся до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з Росії. Він також запропонував зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".

Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта