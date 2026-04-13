Фицо поздравил Мадьяра с победой и вспомнил о "Дружбе"

11:50 13.04.2026 Пн
2 мин
Словацкий премьер отметил "защиту энергетических интересов" региона
aimg Валерий Ульяненко
Фицо поздравил Мадьяра с победой и вспомнил о "Дружбе" Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил лидера "Тисы" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Он заявил о готовности к сотрудничеству и назвал приоритетом энергетическую безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо в X.

Читайте также: Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии - репортаж из Будапешта

Глава словацкого правительства подчеркнул, что признает выбор венгерского народа и стремится к построению взаимовыгодных и дружеских отношений с Будапештом.

Также Братислава выступает за возобновление активной работы в формате Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Отдельное внимание Фицо уделил совместным усилиям в "защите энергетических интересов" региона. В этом контексте он отметил важность восстановления работы нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российских атак.

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом и в дальнейшем имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода "Дружба"", - отметил словацкий премьер.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, нефтепровод "Дружба" превратился в инструмент давления на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро и связала размораживание этого вопроса с возобновлением поставок нефти.

Отметим, премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ объявил о прекращении поставок газа в Украину и прямо связал это решение с ситуацией вокруг нефтепровода. На самом деле причина остановки "Дружбы" - авиаудары россиян по инфраструктуре трубопровода в конце января 2026 года.

При этом Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.

Кроме того, Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из России. Он также предложил предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта