Фіцо погрожує Україні, а США ввели санкції проти Іванішвілі: новини за 27 грудня

Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну. Таким чином він хоче помститися за відмову Києва транзитувати російський газ до Європи.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", - сказав Фіцо.

США ввели санкції проти засновника правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія"

Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти засновника і почесного голови правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія", експрем'єра країни, мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Як сказано у заяві Мінфіну США, усі активи Іванішвілі, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у власності або під контролем американських осіб, будуть заблоковані. Також зазначається, що рішення щодо санкцій проти Іванішвілі ухвалено на підставі указу №14024, виданого президентом Джо Байденом 15 квітня 2021 року, у відповідь на "шкідливі дії Російської Федерації".

Це значить, що під нього підпадають особи, які "вчиняють дії, що підривають демократичні інститути та цінності, а також беруть участь у міжнародній корупції".

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкен, Штати внесли Іванішвілі до санкційного списку за "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".

У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це станеться найближчими днями.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, але не уточнив, коли саме США планують оголосити новий пакет військової допомоги, а також яке конкретно озброєння до нього увійде.

Пізніше ЗМІ повідомили, що наступний пакет допомоги Україні від США буде розміром 1,25 млрд доларів.

Він включатиме значну кількість боєприпасів, у тому числі для NASAMS, і системи протиповітряної оборони HAWK. Також у пакеті будуть ракетами Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату "на руки"

Українські вчителі з початку наступного року будуть отримувати доплату до заробітної плати. А вже з вересня вона подвоїться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу кілька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм - "Вчительська доплата".

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень “на руки” після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень “на руки", - розповів Шмигаль.

ЗСУ взяли в полон солдата КНДР у Курській області

Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття українськими військовими в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація про захоплення бійця КНДР в полон з'явилася на українських медіаресурсах.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти та північнокорейські наглядачі намагаються не допустити потрапляння в полон солдатів КНДР. Бували випадки, коли їх добивали свої ж.

Чиновника КМДА викрили на оформленні фейкової інвалідності

Правоохоронці викрили чиновника Київської міської державної адміністрації на отриманні фейкової інвалідності. Він не лише ухилявся від служби в армії, але й отримував виплати.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого.

Слідство встановило, що у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про діагноз, який насправді не відповідає дійсності. Також він надав фейкові виписки із медичної карти, які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

Чиновник безпідставно отримав 2 групу інвалідності, яка не лише гарантувала "бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності.

Як зазначає СБУ, посадовцю нарахували майже 300 тисяч гривень соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

Біля ТЦК у Житомирській області стався теракт

Вдень 24 грудня поблизу будівлі ТЦК у Житомирській області стався теракт. Правоохоронці затримали підозрюваних.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 15:30 від чергового місцевого ТЦК. На місці працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області та Бердичівського райвідділу поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Вже на місці НП поліцейські знайшли сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок, та мобільний телефон.

"На щастя, він не здетонував. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази", - йдеться у повідомленні поліції.

Сили оборони вдарили HIMARS по штабу РФ у Запорізькій області

Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

"Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група "Тайфун" СБУ", - зазначили в ГУР.

Як розповіли розвідники, одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.