ЗСУ взяли в полон солдата КНДР у Курській області, - розвідка Південної Кореї

Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття українськими військовими в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація про захоплення бійця КНДР в полон з'явилася на українських медіаресурсах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Найбільше південнокорейське інформаційне агентство поширило у п'ятницю, 27 грудня, заяву розвідки Республіки Корея із підтвердженням, що пораненого північнокорейського солдата було захоплено живим

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться в короткому релізі Національної розвідувальної служби, яке цитує Yonhap.

Інформація про взяття в полон першого солдата КНДР

Напередодні ввечері, 26 грудня, в мережі були оприлюднені повідомлення із фотографією про те, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, якого відправили воювати на боці Росії.

Про це, зокрема, у четвер писав Telegram-канал "the_warshal18", в також видання "Мілітарний". Також були оприлюднені відповідні фото.

Судячи з повідомлень в Telegram-каналі, цей північнокорейський "вояка", судячи з усього, отримав поранення. Між тим детальних даних щодо його стану не уточнювалися.

Бійці ССО в Курській області взяли в поло солдата КНДР та захопили інші трофеї (фото: mil.in.ua та скрін поста t.me/the_warshal18)

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом", - йдеться в матеріалі українських ЗМІ.

Варто зазначити, перед тим не було даних щодо взяття в полон військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії воювати проти України. Відтак, у разі підтвердження інформації, цей випадок можна назвати першим поповненням "обмінного фонду" північнокорейськими солдатами.

Війська КНДР воюють на боці РФ проти України та зазнають втрат

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі росармії у боях проти Сил оборони України.

16 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.

Раніше розвідка Південної Кореї заявляла, що щонайменше 100 військових КНДР, дислокованих на Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.

23 грудня в Силах спеціальних операцій ЗСУ розповіли, що один екіпаж ССО ліквідував у Курській області за 3 дні 77 військових КНДР і поранив десятки. Крім того, 24 грудня в командуванні ССО ЗСУ показали нотатки бійця КНДР, якого ліквідували у Курській області

26 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили що війська КНДР у Курській області продовжують зазнавати втрат.

Додамо, нещодавно розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР може передати Росії дрони-камікадзе й додаткові війська.