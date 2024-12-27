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У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Вашингтон, П'ятниця 27 грудня 2024 18:16
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У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це станеться найближчими днями.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона в соцмережі X.

Кірбі не уточнив, коли саме США планують оголосити новий пакет військової допомоги, а також яке конкретно озброєння до нього увійде.

Чутки про новий пакет від США

Нагадаємо, ще 20 грудня Reuters із посиланням на власні джерела стверджувало, що найближчими днями США планують оголосити пакет військової допомоги Україні з озброєнням загальною вартістю 1,2 млрд доларів.

Як уточнювало видання, до пакета мають увійти ракети для систем протиповітряної оборони, а також артилерійські снаряди.

До слова, тільки вчора президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США збільшили постачання зброї українським захисникам.

Глава держави наголошував, що темп передачі зброї має зрости до такого рівня, щоб збити темп постійних російських штурмів.

Як запевняв держсекретар США Ентоні Блінкен, адміністрація президента Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

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