Фицо угрожает Украине, а США ввели санкции против Иванишвили: новости за 27 декабря

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Тем временем США ввели финансовые санкции против основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 27 декабря, - в материале РБК-Украина.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом он хочет отомстить за отказ Киева транзитировать российский газ в Европу.
"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время отключений сети", - сказал Фицо.
Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.
Как сказано в заявлении Минфина США, все активы Иванишвили, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся в собственности или под контролем американских лиц, будут заблокированы. Также отмечается, что решение о санкциях против Иванишвили принято на основании указа №14024, изданного президентом Джо Байденом 15 апреля 2021 года, в ответ на "вредные действия Российской Федерации".
Это значит, что под него подпадают лица, которые "совершают действия, подрывающие демократические институты и ценности, а также участвуют в международной коррупции".
По словам госсекретаря США Энтони Блинкен, Штаты внесли Иванишвили в санкционный список за "подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".
Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, но не уточнил, когда именно США планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.
Позже СМИ сообщили, что следующий пакет помощи Украине от США будет размером 1,25 млрд долларов.
Он будет включать значительное количество боеприпасов, в том числе для NASAMS, и системы противовоздушной обороны HAWK. Также в пакете будут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится.
Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ - "Учительская доплата".
"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки", - рассказал Шмыгаль.
Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты и северокорейские надзиратели стараются не допустить попадания в плен солдат КНДР. Бывали случаи, когда их добивали свои же.
Правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской государственной администрации на получении фейковой инвалидности. Он не только уклонялся от службы в армии, но и получал выплаты.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслане Светлом.
Следствие установило, что в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности. Также он предоставил фейковые выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.
Чиновник безосновательно получил 2 группу инвалидности, которая не только гарантировала "бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности.
Как отмечает СБУ, чиновнику насчитали почти 300 тысяч гривен социальной поддержки как для лица с инвалидностью.
Днем 24 декабря вблизи здания ТЦК в Житомирской области произошел теракт. Правоохранители задержали подозреваемых.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:30 от дежурного местного ТЦК. На месте работали следственно-оперативные группы ГУНП области и Бердичевского райотдела полиции, взрывотехники и криминалисты.
Уже на месте ЧП полицейские нашли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон.
"К счастью, он не сдетонировал. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении полиции.
Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.
Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в войне против Украины в Запорожской области.
"После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ", - отметили в ГУР.
Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.
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