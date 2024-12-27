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Добивають свої ж. Росія робить усе, щоб солдати КНДР не потрапляли в полон, - Зеленський

Київ, П'ятниця 27 грудня 2024 21:35
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Добивають свої ж. Росія робить усе, щоб солдати КНДР не потрапляли в полон, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти і північнокорейські наглядачі намагаються не допустити потрапляння в полон солдатів КНДР. Бували випадки, коли їх добивали свої ж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Окремо про ситуацію на фронті доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Зеленського, найбільш жорстка ситуація спостерігається на Донецьких напрямках. Також Сирський розповідав про ситуацію в Запорізькій, Херсонській та Курській областях. Зокрема, про бої за участі північнокорейських солдатів.

"У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон - їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", - додав президент.

Він підтвердив, що українським захисникам вдалося взяти в полон кількох північнокорейських солдатів. Але вони були настільки важко поранені, що їх не вдалося реанімувати.

"Це один з проявів божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не повинен втрачати своїх людей у боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема, Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - наголосив Зеленський.

ЗСУ взяли в полон північнокорейця

Нагадаємо, раніше південнокорейська розвідка повідомила про те, що українським воїнам вдалося взяти в полон північнокорейського солдата. Відповідні фото в мережі оприлюднили ще 26 грудня.

Пізніше стало відомо, що північнокореєць загинув через важкі поранення. Його не змогли врятувати.

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