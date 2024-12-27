Добивають свої ж. Росія робить усе, щоб солдати КНДР не потрапляли в полон, - Зеленський

Російські окупанти і північнокорейські наглядачі намагаються не допустити потрапляння в полон солдатів КНДР. Бували випадки, коли їх добивали свої ж.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Окремо про ситуацію на фронті доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Зеленського, найбільш жорстка ситуація спостерігається на Донецьких напрямках. Також Сирський розповідав про ситуацію в Запорізькій, Херсонській та Курській областях. Зокрема, про бої за участі північнокорейських солдатів.

"У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон - їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", - додав президент.

Він підтвердив, що українським захисникам вдалося взяти в полон кількох північнокорейських солдатів. Але вони були настільки важко поранені, що їх не вдалося реанімувати.

"Це один з проявів божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не повинен втрачати своїх людей у боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема, Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - наголосив Зеленський.