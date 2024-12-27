Чиновника КМДА викрили на оформленні фейкової інвалідності

Правоохоронці викрили чиновника Київської міської державної адміністрації на отриманні фейкової інвалідності. Він не лише ухилявся від служби в армії, але й отримував виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого.

Слідство встановило, що у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про діагноз, який насправді не відповідає дійсності. Також він надав фейкові виписки із медичної карти, які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

Чиновник безпідставно отримав 2 групу інвалідності, яка не лише гарантувала "бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності.

Як зазначає СБУ, посадовцю нарахували майже 300 тисяч гривень соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

Світлому оголосили підозру за статтями ККУ:

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове дослідування триває.

Фото: СБУ та поліція викрили чиновника КМДА на отриманні інвалідності (ssu.gov.ua)