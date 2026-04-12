У Фінляндії знову знайшли безпілотник: прем'єр звернувся з проханням до України

20:58 12.04.2026 Нд
2 хв
Новий безпілотник знайшли у Фінляндії, що кажуть в уряді та правоохоронних органах?
aimg Антон Корж
Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)

У Фінляндії 11 квітня знайшли безпілотник, який впав на острові Іїті. Дрон було знешкоджено, але після цього прем'єр-міністр країни Петтері Орпо звернувся до України з проханням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Читайте також: Естонія назвала винного в інциденті з дронами та спростувала пропаганду РФ

Зазначається, що дрон, знайдений на Іїті 11 квітня, може бути пов'язаний із випадками, коли українські безпілотники були знайдені у Коуволі, Паріккалі та Луумякі в березні.

Дрон знайшли в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування. Дрон містив вибухівку, тому того ж вечора спеціалісти фінської армії знешкодили безпілотник та підірвали його бойову частину.

За останні кілька тижнів це вже четвертий випадок, коли дрони залітають на територію Фінляндії та падають там. В усіх випадках обійшлося без наслідків, проте на тлі інцидентів уряд Фінляндії можливість додаткового фінансування боротьби з БПЛА, сказав прем'єр країни Петтері Орпо.

За його словами, Фінляндія посилила контрзаходи проти дронів. Поліція, армія та прикордонники перебувають у посиленому режиму готовності та відстежують усі випадки падіння безпілотників.

"Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені... Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в рамках своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" - додав Орпо.

Українські дрони в країнах Балтійського моря

Нагадаємо, 12 квітня на пляжі в естонському повіті Ляене-Вірумаа виявили фрагмент крила безпілотника, який море викинуло на берег. За попередніми даними, знахідка може бути частиною українського дрона.

У Фінляндії наприкінці березня впали два безпілотники. Україна та Гельсінкі підтвердили, що дрони не були спрямовані у бік фінської території, а змінили траєкторію під впливом російських перешкод під час атаки на об'єкти в РФ. Трохи пізніше на території Фінляндії знайшли ще один дрон.

Крім того, 25 березня російські дрони безпосередньо залетіли до країн Балтії. Тоді один із апаратів врізався в димар електростанції в Естонії, а інший вибухнув на території Латвії.

