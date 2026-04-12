В Финляндии снова нашли беспилотник: премьер обратился с просьбой к Украине

Отмечается, что дрон, найденный на Иити 11 апреля, может быть связан со случаями, когда украинские беспилотники были найдены в Коуволи, Париккали и Луумяки в марте.

Дрон нашли в лесу днем, полиция оцепила место находки и начала расследование. Дрон содержал взрывчатку, поэтому в тот же вечер специалисты финской армии обезвредили беспилотник и взорвали его боевую часть.

За последние несколько недель это уже четвертый случай, когда дроны залетают на территорию Финляндии и падают там. Во всех случаях обошлось без последствий, однако на фоне инцидентов правительство Финляндии возможность дополнительного финансирования борьбы с БПЛА, сказал премьер страны Петтери Орпо.

По его словам, Финляндия усилила контрмеры против дронов. Полиция, армия и пограничники находятся в усиленном режиме готовности и отслеживают все случаи падения беспилотников.

"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены... Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", - добавил Орпо.