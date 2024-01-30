У Фінляндії висунули нове обвинувачення російському неонацисту Петровському

За словами прокурора, обидва злочини було скоєно на МАПП Ваалімаа.

Чоловік приїхав до Фінляндії через Віролахті 16 серпня 2022 року. Через кілька днів він поїхав назад до Росії.

Вдруге він приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року через прикордонний пункт Ваалімаа.

Як Петровський потрапив до Фінляндії

Воїслав Торден занесений до санкційного списку ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський, і в'їзд до Фінляндії йому заборонений. Проте чоловікові вдалося потрапити в країну, змінивши ім'я.

Згідно з обвинуваченням, Торден намагався ввести владу в оману й обійти заборону на в'їзд, звертаючись по візи в різні представництва і приховуючи своє колишнє ім'я.

Що загрожує неонацисту

Справу розглядали в повітовому суді Кюменлааксо у вівторок, 30 січня. Обвинувачений брав участь у судовому розгляді через відеозв'язок із в'язниці у Вантаа.

У суді він заперечував, що скоїв якесь правопорушення. Обвинувачення вимагає для нього 60-денного умовного тюремного ув'язнення.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Також ми повідомляли, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.

У грудні правоохоронці Фінляндії ухвалили рішення про початок розслідування воєнних злочинів російського неонациста Яна Петровського в Україні.