Фінляндія розслідуватиме воєнні злочини російського неонациста Петровського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"У фінської сторони є повноваження розслідувати ймовірні злочини в Україні, оскільки йдеться про міжнародний злочин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник держпрокурора Фінляндії ухвалив рішення про досудове розслідування щодо воєнних злочинів колишнього командира російського військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (він же Ян Петровський).

За даними прокуратури, воєнні злочини були вчинені до 2022 року. Ідеться про дії проти поранених українських солдатів, які були поранені або здалися в полон, під час бойових дій на сході України.

Попереднє розслідування щодо Тордена проводитиме Центральна кримінальна поліція.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Також ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити. Цього тижня Петровського у Фінляндії знову відправили під варту.