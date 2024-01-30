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В Финляндии выдвинули новое обвинение российскому неонацисту Петровскому

Архивное фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитрий Браславский

Финский прокурор требует условного заключения для подозреваемого в преступлениях на Донбассе российского неонациста Яна Петровского за нарушение запрета на въезд в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По словам прокурора, оба преступления были совершены на МАПП Ваалимаа.

Мужчина приехал в Финляндию через Виролахти 16 августа 2022 года. Через несколько дней он уехал обратно в Россию. 

Второй раз он приехал в Финляндию 19 июля 2023 года через пограничный пункт Ваалимаа.

Как Петровский попал в Финляндию

Воислав Торден занесен в санкционный список ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и въезд в Финляндию ему запрещен. Однако мужчине удалось попасть в страну, сменив имя.

Согласно обвинению, Торден пытался ввести власти в заблуждение и обойти запрет на въезд, обращаясь за визами в различные представительства и скрывая свое прежнее имя.

Что грозит неонацисту

Дело рассматривали в уездном суде Кюменлааксо во вторник, 30 января. Обвиняемый участвовал в судебном разбирательстве через видеосвязь из тюрьмы в Вантаа. 

В суде он отрицал, что совершил какое-то правонарушение. Обвинение требует для него 60-дневного условного тюремного заключения.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Также мы сообщали, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его освободить.

В декабре стражи порядка Финляндии приняли решение о начале расследования военных преступлений российского неонациста Яна Петровского в Украине.

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