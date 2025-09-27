У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, - ЗМІ

Невідомі дрони "атакують" Європу

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Активність невідомих дронів розпочалася з 10 вересня, коли близько 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір східної Польщі.

22 вересня аеропорт Копенгагена призупиняв роботу через аналогічний інцидент із невідомими безпілотниками.

Також дрони були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран на північному сході Франції.

В ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп було зафіксовано проліт дронів. Через це було призупинено роботу аеропорту Ольборга.

Крім того, невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном.