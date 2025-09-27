У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, - ЗМІ

У Рованіемі перехожий помітив дрон над ГЕС і викликав поліцію. Інцидент стався у зоні, де оголошена безпольотна зона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.
Минулого тижня невідомий дрон пролетів над гідроелектростанцією Валаяскоскі у Фінляндії.
Поліція підтвердила факт прольоту дрона на запит місцевих журналістів, але подробиці розслідування не розкривають.
Компанія-власник ГЕС Kemijoki Oy зазначила, що відеоспостереження станції не зафіксувало оператора дрона.
З серпня 2025 року всі електростанції Фінляндії оголошено зонами безпілотного польоту. Там суворо заборонено запускати дрони через безпеку енергетичної інфраструктури. Попри це, інцидент показав, що порушення все ще можливе.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.
Активність невідомих дронів розпочалася з 10 вересня, коли близько 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір східної Польщі.
22 вересня аеропорт Копенгагена призупиняв роботу через аналогічний інцидент із невідомими безпілотниками.
Також дрони були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран на північному сході Франції.
В ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп було зафіксовано проліт дронів. Через це було призупинено роботу аеропорту Ольборга.
Крім того, невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном.