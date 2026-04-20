Експерт озвучив сценарії, за якими країни Скандинавії готуються до війни з РФ

У скандинавських країнах вже тривалий час зберігається консенсус щодо підготовки до оборони. Йдеться про Фінляндію, Швецію, Норвегію та Данію.

Як зазначив фінський політичний експерт, ексдепутат парламенту Фінляндії Рісто Пенттіля, оборонна стратегія Фінляндії базується на історичному досвіді. Країна протягом всієї "Холодної війни" була напівнезалежним буфером між СРСР та НАТО.

"Після закінчення Холодної війни решта країн Європи почала роззброюватися, а Фінляндія, навпаки, почала озброюватися. Тож у 1990-х роках ми розбудували нашу оборону, придбали у США літаки F-18 Hornet та купили сотні танків у колишній Східній Німеччині", - розповів РБК-Україна експерт.

За його словами, розбіжності є радше через те, як саме готуватися до війни.

"Партії, що займають більш ліві позиції, роблять акцент на загальносуспільному підході та стійкості, тоді як партії правоцентристського спрямування, можливо, приділяють більше уваги військовій промисловості та бойовій готовності, - на прикладі Швеції", - пояснив співрозмовник.

Він зазначив, що після анексії Криму Росією, у 2015-2016 роках у Північній Європі розробляли сценарії, за якими Росія спробує захопити острів Готланд у Швеції, Шпіцберген в Норвегії та Аландські острови в Фінляндії. Проте, зі вступом Фінляндії та Швеції в НАТО ці сценарії дещо змінилися.

"Військові стратеги та ЗМІ все ще обговорюють сценарії "Нарви", "Сувалкського коридору" між Литвою та Польщею і архіпелагу Шпіцберген у Північному Льодовитому океані - островів, на яких росіяни і норвежці ведуть промислову розробку копалин", - додав Пенттіля.

Наразі Швеція відбудовує свою систему тотальної оборони. У 2017 році країна відновила частковий військовий призов. Планується залучати до 10 тисяч призовників щороку вже до 2030-го та 12 тисяч у 2032–2035 роках.

Втім, за оцінками Пенттіля, він не надто ефективний.

Аналогічний курс на тотальну оборону взяла й Норвегія - у 2026 році вона проводить найбільші цивільно-військові навчання з часів Холодної війни. До них залучили бізнес, муніципалітети та цивільне населення.

"Щодо готовності суспільства в цілому, я вважаю, що Фінляндія має кращі позиції, оскільки володіє дуже великим резервом - близько 800 тисяч підготовлених людей. Швеція цього не має, але зате має дуже потужну оборонну промисловість", - зазначив експерт.