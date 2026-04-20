Финляндия привлечет резервистов к патрулям на фоне инцидентов с украинскими дронами
Финляндия планирует привлечь военных резервистов к патрулированию из-за инцидентов с украинскими дронами, которые оказываются над страной во время атак на российские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В Вооруженных силах Финляндии отметили, что украинские беспилотники, которые летят атаковать российские порты вблизи Санкт-Петербурга, иногда залетают в воздушное пространство страны.
В связи с этим резервистов приглашают присоединиться к наблюдению, которое обеспечивает армия и другие структуры.
Привлечение будет происходить в формате учений для обновления навыков. Приглашение поступят тем резервистам, которые ранее дали согласие на участие в таких мероприятиях.
Использование опыта резервистов должно снизить нагрузку на регулярные службы. Сейчас надзор за воздушным пространством у границ с Россией требует больших ресурсов армии и пограничников, поскольку мониторинг ведется на суше и в море.
Кроме того, в вооруженных силах страны призвали гражданское население не разглашать информацию о расположении или передвижении военных подразделений, в частности в соцсетях.
Украинские дроны в странах Балтийского моря
Напомним, в Финляндии в конце марта упали два беспилотника. Киев и Хельсинки подтвердили, что дроны не были направлены в сторону финской территории, а изменили траекторию под влиянием российских препятствий во время атаки на объекты в РФ.
Кроме того, 11 апреля в Финляндии нашли беспилотник, который упал на острове Иити. Дрон был обезврежен, но после этого премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что страна усилила контрмеры против дронов.
Отметим, 12 апреля на пляже в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа обнаружили фрагмент крыла беспилотника, который море выбросило на берег. По предварительным данным, находка может быть частью украинского дрона.