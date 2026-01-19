Фінляндія не вірить у застосування США сили для захоплення Гренландії
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що сумнівається у силовому захопленні Гренландії Сполученими Штатами.
Про це Стубб заявив під час пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
Фінський лідер наголосив, що ситуація навколо Гренландії є найскладнішим моментом його президентського терміну. Він також зауважив, що публічне обговорення не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про острів.
"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", - підкреслив Стубб.
Він також висловився і щодо тарифних погроз американського лідера Дональда Трампа. На думку Стубба, Європа має залишатися непохитною у своїй позиції.
Президент Фінляндії заявив, що у розпорядженні ЄС є кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит, однак не уточнив, про що саме йдеться.
Заяви Трампа щодо Гренландії
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".
У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.
Сьогодні, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання через заяви Трампа щодо Гренландії. Воно відбудеться у четвер, 22 січня.