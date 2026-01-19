Фінляндія не вірить у застосування США сили для захоплення Гренландії

Про це Стубб заявив під час пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat .

Фінський лідер наголосив, що ситуація навколо Гренландії є найскладнішим моментом його президентського терміну. Він також зауважив, що публічне обговорення не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про острів.

"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", - підкреслив Стубб.

Він також висловився і щодо тарифних погроз американського лідера Дональда Трампа. На думку Стубба, Європа має залишатися непохитною у своїй позиції.

Президент Фінляндії заявив, що у розпорядженні ЄС є кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит, однак не уточнив, про що саме йдеться.