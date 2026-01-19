Финляндия не верит в применение США силы для захвата Гренландии
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сомневается в силовом захвате Гренландии Соединенными Штатами.
Об этом Стубб заявил во время пресс-конференции перед форумом в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Финский лидер подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии является самым сложным моментом его президентского срока. Он также отметил, что публичное обсуждение не обязательно является лучшим способом "приглушить" дискуссию об острове.
"Это сложно для финнов, потому что это касается такого близкого союзника, как Дания. И таких фундаментальных тем, как территориальная целостность, суверенитет и самоопределение", - подчеркнул Стубб.
Он также высказался и относительно тарифных угроз американского лидера Дональда Трампа. По мнению Стубба, Европа должна оставаться непоколебимой в своей позиции.
Президент Финляндии заявил, что в распоряжении ЕС есть несколько инструментов, которые могут привести к отмене американских пошлин, однако не уточнил, о чем именно идет речь.
Заявления Трампа по Гренландии
Напомним, в конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.
В начале 2026 года президент США повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.
Позже появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
По словам президента США, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".
В Европе готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предусматривает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.
Сегодня, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания из-за заявлений Трампа по Гренландии. Оно состоится в четверг, 22 января.