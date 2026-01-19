Финляндия не верит в применение США силы для захвата Гренландии

Об этом Стубб заявил во время пресс-конференции перед форумом в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat .

Финский лидер подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии является самым сложным моментом его президентского срока. Он также отметил, что публичное обсуждение не обязательно является лучшим способом "приглушить" дискуссию об острове.

"Это сложно для финнов, потому что это касается такого близкого союзника, как Дания. И таких фундаментальных тем, как территориальная целостность, суверенитет и самоопределение", - подчеркнул Стубб.

Он также высказался и относительно тарифных угроз американского лидера Дональда Трампа. По мнению Стубба, Европа должна оставаться непоколебимой в своей позиции.

Президент Финляндии заявил, что в распоряжении ЕС есть несколько инструментов, которые могут привести к отмене американских пошлин, однако не уточнил, о чем именно идет речь.