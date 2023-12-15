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Финляндия будет расследовать военные преступления российского неонациста Петровского

Финляндия, Пятница 15 декабря 2023 18:58
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Финляндия будет расследовать военные преступления российского неонациста Петровского Архивное фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Финляндии приняли решение о начале расследования военных преступлений российского неонациста Яна Петровского в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"У финской стороны есть полномочия расследовать возможные преступления в Украине, поскольку речь идет о международном преступлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель госпрокурора Финляндии принял решение о досудебном расследовании в отношении военных преступлений бывшего командира российской военной группировки "Русич" Воислава Тордена (он же Ян Петровский).

По данным прокуратуры, военные преступления были совершены до 2022 года. Речь идет о действиях против раненых украинских солдат, которые были ранены или сдались в плен, во время боевых действий на востоке Украины.

Предварительное расследование в отношении Тордена будет проводить Центральная уголовная полиция.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Также мы сообщили, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить. На этой неделе Петровского в Финляндию снова отправили".

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