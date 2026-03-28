Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Фінляндія перевірить, чи замовлена у США зброя дійсно надходить до України

13:45 28.03.2026 Сб
2 хв
Вашингтон не повинен переспрямовувати зброю для України до Ірану
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен (Getty Images)

Фінляндія перевірить, чи зброя, оплачена країнами НАТО для української армії, дійсно потрапляє до України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив в інтерв’ю Euronews.

Хяккянен зазначив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО, які закупили зброю для України у американських військових підрядників.

"Що обіцяно Україні, має дійти до України", - наголосив він.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", - зазначив міністр оборони Фінляндії.

Чутки про американську зброю для України

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на джерела повідомляв, що чиновники Пентагону розглядають можливість відправки на Близький Схід тієї зброї, яка була призначена для України.

Коментуючи таку інформацію, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що постачання Україні американської зброї, яку країни Альянсу закупили у США в рамках програми PURL, триває.

Він зазначив, що, зокрема, Україна отримує через таку програму ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть спрямувати зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході.

