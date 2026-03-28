Фінляндія перевірить, чи замовлена у США зброя дійсно надходить до України

Хяккянен зазначив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО, які закупили зброю для України у американських військових підрядників.

"Що обіцяно Україні, має дійти до України", - наголосив він.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", - зазначив міністр оборони Фінляндії.