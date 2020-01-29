ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Финляндии обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 18:34
В Финляндии обнаружили первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек

В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа, а оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии в китайском городе Ухань. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания по всей стране, среди них 132 человека погибли.

Как сообщало РБК-Украина, ВОЗ объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. При этом ВОЗ призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендовал эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса Lufthansa приостановила полеты в Китай
Новости Украины КитайФинляндиявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь