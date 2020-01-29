В Финляндии обнаружили первый случай заражения коронавирусом

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Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек

В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа, а оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии в китайском городе Ухань. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания по всей стране, среди них 132 человека погибли.

Как сообщало РБК-Украина, ВОЗ объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. При этом ВОЗ призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендовал эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.