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ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

Новости » Общество     27.01.2020 - 19:09
ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

На мировом уровне угроза коронавируса является высокой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно докладу ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество заболевших превысило 2 835 человек.

Ранее китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Кроме того, новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

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