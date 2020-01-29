В Германии обнаружили еще три случая заражения коронавирусом

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Врачи проверяют еще 40 человек, которые контактировали с больными

В немецкой Баварии выявили случаи заболевания коронавирусом из Китая у еще троих человек. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения земли Бавария.

Говорится, что все трое госпитализированы в мюнхенскую больницу. Пациенты являются сотрудниками компании из городского округа Штарнберг. Они контактировали с первым заболевшим мужчиной, котрый также в больнице.

Пациенты сейчас находятся в изоляции под наблюдением специалистов. Также врачи проверяют на предмет наличия инфекции еще 40 человек, которые ранее взаимодействовали с пациентами.

Напомним, во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом. Турист из Китая был госпитализирован в Париже в тяжелом клиническом состоянии.

Ранее в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

Азиатские СМИ сообщили 28 января, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса.