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ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая

Новости » Политика     28.01.2020 - 10:22
ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

От вспышки коронавируса уже умерли 106 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Отметим, от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Как сообщалось, страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.

Также в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

А еще в Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг.

Отметим, вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

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