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У Фінляндії виявили перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 18:34
У Фінляндії виявили перший випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб

У Фінляндії підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що вона звернулася в поліклініку міста Івало з симптомами грипу, а звідти її перевезли в центральну лікарню в Лапландії Рованіємі.

"32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно відомо протягом 14 днів, зараз будуть спостерігати за станом їх здоров'я.

"Ризик поширення вірусу у Фінляндії невеликий, тому не варто панікувати", - заявив глава відомства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії у китайському місті Ухань. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання по всій країні, серед них 132 людини загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні. При цьому ВООЗ закликав міжнародну спільноту зберігати спокій і не рекомендував евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса.

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