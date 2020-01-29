У Фінляндії виявили перший випадок зараження коронавірусом

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Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб

У Фінляндії підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що вона звернулася в поліклініку міста Івало з симптомами грипу, а звідти її перевезли в центральну лікарню в Лапландії Рованіємі.

"32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно відомо протягом 14 днів, зараз будуть спостерігати за станом їх здоров'я.

"Ризик поширення вірусу у Фінляндії невеликий, тому не варто панікувати", - заявив глава відомства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії у китайському місті Ухань. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання по всій країні, серед них 132 людини загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні. При цьому ВООЗ закликав міжнародну спільноту зберігати спокій і не рекомендував евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса.