Фінансова корпорація Citigroup згорне свою присутність у Росії наступного року

"У майбутньому єдиною діяльністю Citi в Росії будуть операції, необхідні для виконання решти юридичних і нормативних зобов’язань.Наразі Citi не очікує, що витрати, пов’язані з цією дією, не будуть суттєвими", - йдеться у заяві.

За словами генеральний директор Citi Джейна Фрейзера, компанія продовжує скорочувати операції в Росії та скорочувати вплив на Росію. В наступному кварталі вони мають припинити майже всі інституційні банківські послуги, які пропонують.

"Простіше кажучи, ми маємо намір згорнути свою присутність у цій країні", - додав він.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.