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Фінансова корпорація Citigroup згорне свою присутність у Росії наступного року

Фото: Фінансова корпорація Citigroup згорне свою присутність у Росії наступного року (citigroup com)
Автор: Дмитро Браславський

Гігант Уолл-стріт Citigroup заявив, що до кінця першого кварталу 2023 року зможе згорнути свої банківські операції з фізичними особами та місцеві комерційні банківські операції в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт Citi.

"У майбутньому єдиною діяльністю Citi в Росії будуть операції, необхідні для виконання решти юридичних і нормативних зобов’язань.Наразі Citi не очікує, що витрати, пов’язані з цією дією, не будуть суттєвими", - йдеться у заяві.

За словами генеральний директор Citi Джейна Фрейзера, компанія продовжує скорочувати операції в Росії та скорочувати вплив на Росію. В наступному кварталі вони мають припинити майже всі інституційні банківські послуги, які пропонують.

"Простіше кажучи, ми маємо намір згорнути свою присутність у цій країні", - додав він.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо, що раніше найбільший у світі банк припиняє всі операції в Росії

Також німецька Siemens Energy продає контрольний пакет акцій спільного підприємства в РФ.

Також стало відомо, що гігант із США "Emerson" вирішив продати свій російський бізнес.

Раніше повідомлялось, що найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною.

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