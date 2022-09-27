Гігант із США "Emerson" вирішив продати свій російський бізнес

Компанія Emerson, яка є світовим лідером у сфері промислової автоматизації, вирішила продати свій бізнес в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії.

"27 вересня було укладено угоду про продаж російського бізнесу компанії Emerson, включно з дочірньою виробничою компанією Metran та компанією Emerson LLC, яка займалася організацією продажів і обслуговуванням Metran у Росії, місцевому керівництву" - йдеться в повідомленні.

Ще в травні 2022 року керівництво компанії повідомило про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу.

У 2021 фінансовому році на ринок РФ припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів компанії.