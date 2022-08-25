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Крупнейший в мире банк прекращает все операции в России

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Москва, Четверг 25 августа 2022 15:47
Крупнейший в мире банк прекращает все операции в России Фото: Citigroup уходит из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Гигант Уолл-стрит Citigroup заявил, что сворачивает свои банковские операции с физическими лицами и местные коммерческие банковские операции в России. Банк ожидает, что в течение следующих 18 месяцев будет выплачено около 170 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейшие финансовые компании Уолл-стрит закрыли или объявили о планах закрыть операции в России после вторжения в Украину в соответствии с санкциями, введенными западными странами.

Citigroup сообщила, что по состоянию на 30 июня ее риски в России составляли 8,4 млрд долларов.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank - подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов.

Напомним, в июле Киев потребовал от крупнейших мировых банков прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере. Такие письма получили руководители по меньшей мере четырех банков: JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

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