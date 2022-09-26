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Найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною, - ЗМІ

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Москва, Понеділок 26 вересня 2022 21:24
Найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною, - ЗМІ Ілюстративне фото: найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною (Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН)
Автор: Іван Носальський

З Росії почали йти компанії, які виробляють протези. На цьому фоні у РФ вже спостерігається дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстку".

За інформацією видання, ісландська компанія Ossur, яка є одним з лідерів на світовому ринку протезування, вже повністю закрила свій бізнес у країні-агресорі.

Зараз на сайті російського офісу Ossur повідомляється, що "прийом замовлень тимчасово неможливий". При цьому в російській компанії "Метиз Ортопедия" підтвердили, що ісландська компанія повністю пішла з ринку РФ.

Інша німецька компанія Ottobock, яка є передовим виробником протезів, затримує поставки на кілька місяців. До початку війни доставка її продукції до РФ займала в середньому 2-3 тижні. Зараз же відомо про випадки, коли клієнти російських компаній чекали на свої протези від Ottobock майже півроку.

У "Верстці" зазначають, що Ottobock та Ossur є найкращими компаніями на російському ринку, які спеціалізуються на протезуванні. Турецькі та китайські аналоги поступаються їм за якістю та можуть викликати алергію.

При цьому гендиректор російської компанії "Салют Орто" Іван Худяков у коментарі виданню вже заявив про початок дефіциту протезів через війну в Україні.

"До Росії зараз приїжджають поранені: наші військовослужбовці, солдати з "ДНР", "ЛНР", мирні жителі з цих регіонів - вони також звертаються до нашої компанії для протезування. Кількість споживачів зростає - через це виникає дефіцит", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецька корпорація Traton, яка об'єднує в собі виробництво та продаж вантажних автомобілів та автобусів під марками MAN і Scania, йде з Росії.

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