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Німецька Siemens Energy продає контрольний пакет акцій спільного підприємства в РФ

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П'ятниця 14 жовтня 2022 15:46
Німецька Siemens Energy продає контрольний пакет акцій спільного підприємства в РФ Фото: Німецька Siemens Energy продає контрольний пакет акцій спільного підприємства в РФ (siemens-energy.com)
Автор: Дмитро Браславський

Siemens Energy продала 65% акцій російської газотурбінної компанії партнеру спільного підприємства Inter Rao.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це заявив представник німецької компанії, відповідно до своєї стратегії виходу з країни.

Фінансові подробиці не розголошуються. У серпні Siemens Energy заявила, що може продати або згорнути свій російський бізнес та що вона зв'язалася з державними органами для опрацювання деталей.

У 2021 фінансовому році компанії частка Росії в загальному обсязі продажів Siemens Energy у розмірі 28,5 мільярдів євро.

Siemens Energy

Німецька компанія, виробник обладнання для енергетичної галузі. Створено у квітні 2020 року відділенням енергетичного підрозділу концерну Siemens у самостійну компанію, а концерн зберігає 35% акцій компанії. Займається обладнанням та технологіями для електромереж (насамперед високовольтних), обладнанням для електростанцій (газові та парові турбіни, генератори, контрольні системи), обладнанням для нафтогазової та інших галузей промисловості.

Нагадаємо, що італійський енергогігант Enel продав російські активи та вийшов з ринку РФ.

Також стало відомо, що гігант із США "Emerson" вирішив продати свій російський бізнес.

Раніше повідомлялось, що найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною.

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