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Финансовая корпорация Citigroup свернет свое присутствие в России в следующем году

Фото: Финансовая корпорация Citigroup свернет свое присутствие в России в следующем году (citigroup com)
Автор: Дмитрий Браславский

Гигант Уолл-стрит Citigroup заявил, что до конца первого квартала 2023 году сможет свернуть свои банковские операции с физическими лицами и местные коммерческие банковские операции в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет Citi.

"В будущем единственной деятельностью Citi в России будут операции, необходимые для выполнения остальных юридических и нормативных обязательств. Пока Citi не ожидает, что расходы, связанные с этим действием, не будут существенными", - говорится в заявлении.

По словам генерального директора Citi Джейна Фрейзера, компания продолжает сокращать операции в России и сокращать влияние на Россию. В следующем квартале они должны прекратить почти все предлагаемые институциональные банковские услуги.

"Проще говоря, мы намерены свернуть свое присутствие в этой стране", - добавил он.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank - подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это самый крупный банк США среди холдингов.

Напомним, что ранее самый крупный в мире банк прекращает все операции в России.

Также германская Siemens Energy продает контрольный пакет акций совместного предприятия в РФ.

Также стало известно, что гигант из США Emerson решил продать свой российский бизнес.

Ранее сообщалось, что крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

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