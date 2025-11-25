Фіналізувати кроки для миру: міністр армії США приїде цього тижня до Києва, - Єрмак

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл прибуде цього тижня до Києва, щоб фіналізувати кроки для завершення війни.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він поінформував, що щойно говорив з Дрісколлом та висловив йому слова подяки за предметність і конструктив.

"Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", - написав Єрмак.

Глава ОП наголосив, що є хороша основа, зроблена в Женеві, і президент України Володимир Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу.

Окрім того, Єрмак анонсував, що зустріч лідерів країн буде підготовлена оперативно.

"Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно", - резюмував глава Офісу президента.