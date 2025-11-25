Фіналізувати кроки для миру: міністр армії США приїде цього тижня до Києва, - Єрмак
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл прибуде цього тижня до Києва, щоб фіналізувати кроки для завершення війни.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він поінформував, що щойно говорив з Дрісколлом та висловив йому слова подяки за предметність і конструктив.
"Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", - написав Єрмак.
Глава ОП наголосив, що є хороша основа, зроблена в Женеві, і президент України Володимир Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу.
Окрім того, Єрмак анонсував, що зустріч лідерів країн буде підготовлена оперативно.
"Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно", - резюмував глава Офісу президента.
Мирний план Трампа
Нагадаємо, нещодавно в західних ЗМІ з'явився новий мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він мав 28 пунктів, включав у себе болючі для України кроки і розцінювався вигідним для Росії.
У зв'язку з цим у неділю, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями України, США та Європи, щоб переглянути положення документа і зробити його більш вигідним для Києва.
За даними Financial Times, мирний план був скорочений з 28 пунктів до 19. Також була інформація, що Україна нібито "погодилася" скоротити чисельність ЗСУ, але до 800 тисяч.
До слова, сьогодні президент США Дональд Трамп вже анонсував, що його спецпредставник Стів Віткофф проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, а Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.
Як відомо, Трамп поставив Україні ультиматум - погодитися на документ до 27 листопада. Хоча держсекретар США Марко Рубіо говорив, що терміни все ж можуть зрушитися.
Також Рубіо уточнював, що остаточні деталі плану будуть узгоджені на особистій зустрічі Трампа і Зеленського. Сьогодні Андрій Єрмак вже анонсував, що Зеленський готовий якомога швидше зустрітися і це може вже статися 27 листопада.