"Фіаско" Росії на саміті БРІКС та кредити для України від ЄС та США: новини за 23 жовтня

Україна назвала підсумкову декларацію саміту БРІКС "фіаско" Росії

Росія не змогла нав'язати своє бачення світового порядку країнам БРІКС у ході саміту у Казані. Спроби Москви зазнали фіаско.

Як звернули увагу в МЗС України, країни БРІКС у підсумковій декларації саміту лише нагадали про свої національні позиції щодо війни, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро

Україна отримає від Євросоюзу кредит на суму до 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7. Таке рішення ухвалила Рада ЄС.

Зеленський: США вирішили надати Україні 20 млрд доларів

США ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених активів РФ на Заході, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, 20 млрд доларів від США - це частина рішення "Великої сімки" щодо надання Україні 50 млрд доларів. Це необхідно для захисту та стійкості України.

Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року, - ЗМІ

Франція вирішила поставити в Україну першу партію із трьох літаків Mirage 2000-5. Вони будуть озброєні крилатими ракетами SСALP та бомбами AASM, пише La Tribune.

Україна отримала транш від МВФ

Черговий транш від Міжнародного валютного фонду на 1,1 млрд доларів надійшов до України, розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних витрат невоєнного характеру.

Солдат КНДР перемістили з Далекого Сходу в глиб Росії, - ЦПД

Солдат Північної Кореї, які знаходилися у східній частині Росії, перемістили.

Їх могли перекинути вглиб території РФ, розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.