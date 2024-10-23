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Солдатів КНДР перемістили з Далекого Сходу вглиб Росії, - ЦПД

Росія, Середа 23 жовтня 2024 13:58
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Солдатів КНДР перемістили з Далекого Сходу вглиб Росії, - ЦПД Фото: солдатів КНДР перемістили з Далекого Сходу вглиб Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Солдатів Північної Кореї, які перебувають у Росії, перемістили. Їх могли перекинути углиб території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу РФ вглиб Росії. Нагадаю, що Росія планує використовувати корейців для початку у Курській області", - зазначив Коваленко.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія збирається переправити північнокорейських військових до Курської області вже у середу, 23 жовтня.

КНДР відправила солдат в Росію

Північна Корея направила до Росії своїх солдатів, які, за повідомленнями розвідки, повинні взяти участь у бойових діях проти України. Солдати КНДР проходили навчання на чотирьох полігонах на Далекому Сході РФ.

Як повідомляли в українській розвідці, КНДР могла направити в Росії 11 тисяч військових. За словами президента України Володимира Зеленського, КНДР може готувати дві бригади військ по 6 тисяч солдатів.

Буданов розповів, що Північна Корея направила Росії ракети та людей, щоб в обмін отримати технології для тактичної ядерної зброї.

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