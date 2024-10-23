Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро

Україна отримає від Євросоюзу кредит на суму до 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7. Таке рішення ухвалила Рада ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Угорщини у Раді ЄС у Twitter та пресслужбу Білого дому.

Водночас у Білому домі заявили, що США планують надати Україні кредит на 20 млрд доларів.

"Після успішного завершення письмової процедури Рада прийняла сьогодні пакет фінансової допомоги Україні, що включає винятковий кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро", - йдеться у повідомленні головування Угорщини.

Кредит для України на 50 млрд доларів

Нагадаємо, у червні країни "Великої сімки" за підсумками саміту пообіцяли надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів. Його загасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Країни G7 запевняли, що кошти передадуть Україні до кінця 2024 року, але поки що цього так і не сталося. Причиною є тривале обговорення того, скільки конкретно коштів передасть кожен із учасників "Великої сімки", а також умови Вашингтона щодо продовження санкцій ЄС.

Примітно, що отримані кошти Україна зможе використати і на закупівлю озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський вже розповів, щодо 35 млрд євро від ЄС витратять насамперед на енергетику та оборону.

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