Зеленський: США вирішили надати Україні 20 млрд доларів

США ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.