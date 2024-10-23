Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року, - ЗМІ

Франція вирішила поставити в Україну першу партію з трьох літаків Mirage 2000-5. Вони будуть озброєні крилатими ракетами SСALP і бомбами AASM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - ппише видання. Ці літаки Mirage 2000, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені в першому кварталі 2025 року.