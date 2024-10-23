Україна назвала підсумкову декларацію саміту БРІКС "фіаско" Росії

Росія не змогла нав'язати своє бачення світового порядку країнам БРІКС у ході саміту в Казані. Спроби Москви зазнали фіаско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram .

У міністерстві зазначили, що звернули увагу на пункт у підсумковій декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений війні в Україні. Там країни БРІКС лише нагадали про свої національні позиції щодо такого питання, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

На думку МЗС, це показує, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України.

"Спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" з приводу російської агресії проти України зазнали чергового фіаско", - додали у відомстві.

В українському міністерстві наголосили, що підсумкова декларація продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії проти України. А сам саміт показав, що світова більшість залишається на боці України у прагненні гарантувати справедливий мир.