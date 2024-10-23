Україна отримала транш від МВФ

Черговий транш від Міжнародного валютного фонду на 1,1 млрд доларів надійшов в Україну. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів", - написав прем’єр.

Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів. Ще один транш на 1,1 млрд доларів очікується у грудні.

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. За програмою вже отримано шість траншів загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів.

Зміна планів

МВФ у меморандумі за жовтень змінив прогноз тривалості війни в Україні та допомоги Києву від партнерів. Фонд очікує, що у базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року, а Україні протягом 2023-2027 років знадобиться 151,4 млрд доларів.

Через це МВФ збільшив фінансування України на 2025 рік. Раніше МВФ планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд доларів двома траншами по 917,5 млн доларів (за поточним курсом долара до SDR) - у березні та серпні.

Зараз планується виділити 2,712 млрд доларів чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні – 809,6 млн, серпні – 539,8 млн, та грудні – 445,3 млн доларів.