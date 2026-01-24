Фейк о "формуле мира": как роспропаганда использует мировые СМИ в пользу Кремля

В инфопространстве распространяют манипуляции со ссылкой на Reuters о якобы возможном завершении войны в Украине в августе. "Условиями мира" там называют передачу России части Донбасса и замораживание фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Эти утверждения не соответствуют действительности, отмечают в ЦПД. В публикациях Reuters нет никаких заявлений о возможном завершении войны или о том, что Украина якобы отказалась от определенного "мирного сценария".

Агентство лишь цитирует кремлевский источник, который излагает российское видение так называемой "формулы Анкориджа", о которой, по словам этого источника, ранее говорили Путин и Трамп.

"Манипуляция заключается в сознательной подмене смысла: из описания российских желаний делается вывод, якобы "мир был возможен", но его сорвала Украина. Именно такого утверждения нет и не было в Reuters", - отмечают в Центре.

Аналитики предупреждают: распространение этого нарратива опасно, поскольку формирует ложное впечатление, будто война продолжается из-за позиции Украины, а не из-за агрессивных и неприемлемых требований России.

"Это созвучно российской пропаганде, которая системно пытается переложить ответственность за войну с РФ на Украину", - заключают в ЦПД.