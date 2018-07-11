Фейгин сегодня посетит Сущенко в российской тюрьме

Ранее к Сущенко пустили украинского консула Брескаленко

Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ) сегодня, 11 июля, посетит представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. Об єтом Фейгин написал на своей странице в Facebook.

Так, он написал, что "сегодня еет в тюрьму к Сущенко".

Отметим, Романа Сущенко в октябре 2016 года задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в Москве. По версии ФСБ, журналист является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Сущенко любые обвинения отрицает.

Позже Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет продолжать борьбу за освобождение журналиста.

Также спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России.

В связи с этим, Верховная рада Украины поддержала проект постановления №8446 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировых лидеров и международного сообщества в связи с противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко.

Напомним, ранее украинский консул Геннадий Брескаленко попал на свидание в СИЗО к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Кроме того, сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к Роману Сущенко.

Однако, власти РФ отказали Денисовой в визите к политзаключенному.