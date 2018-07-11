Фейгін сьогодні відвідає Сущенко в російській в'язниці

Раніше до Сущенко пустили українського консула Брескаленко

Українського журналіста Романа Сущенко, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ) сьогодні, 11 липня, відвідає представник Сущенко в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. Про це Фейгін написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, він написав, що "сьогодні має у в'язницю до Сущенко".

Зазначимо, Романа Сущенко в жовтні 2016 року затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії в Москві. За версією ФСБ, журналіст є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенко відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Сущенко будь-які звинувачення заперечує.

Пізніше Сущенко в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу за звільнення журналіста.

У зв'язку з цим, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенко, якого незаконно засудили в Росії.

У зв'язку з цим, Верховна рада України підтримала проект постанови №8446 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів і міжнародного співтовариства у зв'язку з протиправною вироком Московського міського суду у справі незаконно утримується в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенко.

Нагадаємо, раніше український консул Брескаленко Геннадій потрапив на побачення в СІЗО до незаконно засудженому в Росії українському журналісту Роману Сущенко.

Крім того, повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова попросила омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькову сприяти її візиту до Роману Сущенко.

Однак, влада РФ відмовили Денисової у візиті до політв'язню.