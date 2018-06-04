Будем всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин

Также министр призвал всех, кто намерен ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, взвесить все риски и угрозы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет продолжать борьбу за освобождение журналиста Романа Сущенко с российской тюрьмы. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Кто-то журналистов спасает, а кто - то сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше", - уверен он.

Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха.Романе, тримайтеся! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 4, 2018

Также министр призвал всех, кто намерен ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, взвесить все риски и угрозы и не допустить беды.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который сегодня был вынесен российским судом.

Также напомним, что украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.