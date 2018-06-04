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Будем всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин

НовостиОбщество    04.06.2018 - 18:44
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Также министр призвал всех, кто намерен ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, взвесить все риски и угрозы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет продолжать борьбу за освобождение журналиста Романа Сущенко с российской тюрьмы. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Кто-то журналистов спасает, а кто - то сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше", - уверен он.

Также министр призвал всех, кто намерен ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, взвесить все риски и угрозы и не допустить беды.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который сегодня был вынесен российским судом.

Также напомним, что украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.

 

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Теги публикации: Павел Климкин, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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