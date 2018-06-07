Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ВР поддержала обращение к иностранным парламентам относительно приговора Сущенко

НовостиПолитика    07.06.2018 - 16:30
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Рада призывает международное сообщество ввести новые санкции против РФ

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №8446 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировых лидеров и международного сообщества в связи с противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 238 нардепов.

"Верховная рада Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда от 4 июня 2018 об осуждении гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже"; заявляет, что приговор Московского городского суда в этом деле базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины", - подчеркивается в обращении.

В нем ВР требует от России немедленно прекратить целенаправленное нарушение прав и свобод человека, отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

Парламент также призывает международное сообщество осудить агрессивную политику РФ и усилить давление на Россию с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований против граждан Украины, а также для освобождения и возвращения в Украину Сущенко и других политических заключенных-граждан Украины, которые незаконно удерживаются Россией по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям.

"Рада обращается ко всем государствам мира, международным организациям и институтам с призывом ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с продолжением ней нарушений прав человека и политических преследований, в частности противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации Романа Сущенко", - отмечается в обращении.

Кроме того, ВР призвала международное сообщество способствовать привлечению к ответственности всех лиц, причастных к системным нарушениям прав человека Россией и политически мотивированным преследованиям граждан Украины, в частности к вынесению противоправного приговора Сущенко.

Проектом поручается главе парламента Андрею Парубию обеспечить безотлагательное направление текста обращения к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций и мировым лидерам.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России.

Рада уволила Данилюка Парламент избрал Василенко аудитором НАБУ от Рады
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь