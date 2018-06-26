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Денисова просит омбудсмена РФ способствовать ее визиту к Сущенко

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 18:05
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Визит Денисовой к Сущенко сделает возможным визит Москальковой к Одинцову

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации (РФ) Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Как сообщила Денисова, Украина сняла запрет на въезд Москальковой в Украину, благодаря чему "она беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна "Норд".

Поэтому, с целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному РФ с насущной просьбой: содействовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову", - написала она.

Кроме того, украинский омбудсмен просит российского предоставить членам украинского рыболовного судна ЯК-0041 Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку возможность прибыть в Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону (РФ), чтобы встретиться с ней.

Также Денисова просит Москалькову обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

 

Украінською стороной как исключение, чтобы выполнить договоренности Президента Украины Петра Порошенко и Президента РФ...

Опубликовано Людмилой Денисовой Вівторок 26 июня 2018 г.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что если она не может попасть к украинским политзаключенным в Российской Федерации (РФ), то и российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Денисова, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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