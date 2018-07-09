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Украинского консула пустили к Сущенко в СИЗО

НовостиОбщество    09.07.2018 - 19:18
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Консул сегодня посетил Сущенко в СИЗО "Лефортово"

Украинский консул Геннадий Брескаленко попал на свидание в СИЗО к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия, передает "Укринформ".

По ее словам, Сущенко подал заявление о разрешении звонить родным

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем поздравление. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - неизвестно", - рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к украинскому политзаключенному Роману Сущенко.

Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Сущенко Денисова просит омбудсмена РФ способствовать ее визиту к Сущенко
Теги публикации: Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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