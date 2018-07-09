Украинского консула пустили к Сущенко в СИЗО

Консул сегодня посетил Сущенко в СИЗО "Лефортово"

Украинский консул Геннадий Брескаленко попал на свидание в СИЗО к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия, передает "Укринформ".

По ее словам, Сущенко подал заявление о разрешении звонить родным

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем поздравление. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - неизвестно", - рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к украинскому политзаключенному Роману Сущенко.